Ein Herz für Tiere Spendenaufruf: "Wir brauchen dringend Nassfutter" Steiermark - Die Tierschutzorganisation "Katzenhoffnung Steiermark" hat auf Facebook einen Spendenaufruf für das Lieblingsfutter ihrer "HandiCATS" veröffentlicht. Alle Katzen haben eine Behinderung und brauchen deshalb ein spezielles Tierfutter. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (106 Wörter) © Pixabay / guvo59

Die HandiCats kümmern sich um behinderte Katzen, die keiner mehr haben möchte. Nun ist ihnen das spezielle Katzenfutter ausgegangen. Einige Katzen benötigen dies aber, da sie an Verdauungsbeschwerden leiden. In Zeiten der Teuerung ist es für Tierheime und Tierschutzorganisationen oft nicht einfach, ihre Schützlinge zu versorgen. Gerade Tierfutter ist besonders stark von dem derzeitigen Preisanstieg betroffen. Die “Katzenhoffnung Steiermark” hat nun einen Spendenaufruf gestartet. Ihnen ist nämlich das “Royal Canin Gastro Intestinal – Nassfutter” ausgegangen. Sie bitten um eine kleine Spende in Form von Futter oder Geldspenden.