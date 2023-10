Forderung Städte- und Gemeinde­bund: "Wollen PV-Anlagen auf Frei­flächen umsetzen" Kärnten - Das Land Kärnten hat Arbeitsgruppe "Erneuerbare Energie" gegründet. Städtebund Kärnten-Vorsitzender Günther Albel (SPÖ) und Gemeindebund-Präsident Günther Vallant (SPÖ) fordern nun die Einbindung von Städte- und Gemeindebund und die Erweiterung der rechtlichen Möglichkeiten für Städte und Gemeinden. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (241 Wörter) © Bettina Nikolic

Die Energiewende ist in aller Munde: Von der Bundesregierung abwärts wird nach Wegen gesucht, um Energie zu sparen und umweltfreundlich zu erzeugen. Auch das Land Kärnten ist hier stark engagiert und hat die Arbeitsgruppe “Erneuerbare Energie” ins Leben gerufen – wir haben berichtet. Städtebund-Kärnten-Vorsitzender Günther Albel und Gemeindebundpräsident Günther Vallant regen nun eine stärkere Zusammenarbeit dieser Gruppe mit Städte- und Gemeindebund an.

Wollen Unterstützung bei Schaffung von PV-Anlagen

“Ohne die aktive Einbindung der Kommunen kann eine Energiewende nicht gelingen. Wir fordern, dass diejenigen Gemeinden, die bereits an der Energiewende beteiligt sind und zum Beispiel Projekte auf Dachflächen umsetzen und umgesetzt haben, nun den nächsten Schritt gehen und Freiflächen, wo es sinnvoll und nachhaltig ist, nutzen können”, betont Albel. Konkret sollen PV-Freiflächenanlagen auf Betriebsflächen und Gewerbeflächen, als Überdachung von Parkplätzen und bei einer möglichen Doppelnutzung landwirtschaftlicher Flächen umgesetzt werden.

Städte- und Gemeindebund einbinden

Vom Land fordern Albel und Vallant eine Erweiterung der bereits bestehenden rechtlichen Möglichkeiten zur Umsetzung der Pläne. Zudem regen sie an, Städtebund und Gemeindebund in die vom Land Kärnten gegründete „Arbeitsgruppe Erneuerbare Energie“ einzubinden. Gemeindebundpräsident Vallant: „Ohne die Zusammenarbeit und Kooperation von Bund, Ländern und Gemeinden werden wir die Energiewende gepaart mit einem Energiemix in Richtung erneuerbare Energie nicht schaffen. Deshalb ist die Einbindung in Gespräche und Verhandlungen unumgänglich.“