Gestern in den NIederlanden Bitterer Abend für Sturm Graz: Niederlage mit 6:0 Graz/Rotterdam - Nach einem bitteren Start muss sich der SK Sturm Graz am zweiten Spieltag der UEFA Europa League gegen Feyenoord mit einem 6:0 geschlagen geben.

Die erste Halbzeit kann für die Grazer kaum schlechter laufen: Nach einem Freistoß von Alireza Jahanbakhsh stand es nach acht Minuten Spielzeit 1:0 für Feyenoord. Der negative Höhepunkt folgte in der 15 Spielminute. Emegha ging nach einem Zweikampf mit Trauner zu Boden. Nach einer minutenlangen Behandlung wurde er mit der Trage vom Spielfeld befördert. Er erlitt eine Schulterluxation. In den letzten Spielminuten zog Oussama Idrissi aus der Distanz ab und traf zum 6:0 Endstand.

“Feyenoord unglaublich effizient”

Cheftrainer Christian Ilzer äußer sich zum gestrigen Spiel: “Ein Ergebnis, das unglaublich weh tut. Ich habe eine erste Halbzeit erlebt, wie selten zuvor. Es ist alles gegen uns gelaufen. Die unmittelbare Anfangsphase war so, wie es mir in einem Auswärtsspiel vorstelle. Aber mit dem ersten Gegentor sind wir immer weiter in uns zusammengefallen und wir haben nicht mehr das auf den Platz gebracht, was uns auszeichnet. Es waren die Basics im Verteidigen, die auf diesem Niveau gefehlt haben. Feyenoord war aber auch unglaublich effizient. Es war ein sehr gebrauchter Abend und haben mit Emanuel Emegha unseren Stürmer verloren. Wir müssen die Lehren aus dem Spiel mitnehmen und dieses Ergebnis schnell aus den Köpfen bringen.”