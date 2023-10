Doppeltes Glück ATRIO ZEHNER-Gutscheine kaufen und gewinnen! Villach - Wer bis 1. Oktober die beliebten ATRIO ZEHNER-Gutscheine kauft, hat Glück: Für jeden ZEHNER gibt es ein Gutscheinlos dazu. Jedes Los gewinnt! von Redaktion 1 Minute Lesezeit (154 Wörter) Werbung Das ATRIO Villach ist beliebter Treffpunkt, der drei Länder miteinander verbindet. © ATRIO

Im ATRIO Villach vorbeizuschauen und die beliebten ZEHNER-Gutscheine zu kaufen, zahlt sich jetzt gleich doppelt aus: Von 05.09. bis 01.10.2022 gibt es zu jedem gekauften ZEHNER ein Gutscheinlos dazu! Und dieses ZEHNERLOS hat es in sich: Tolle Gewinnchancen erwarten euch dabei! Die Lose beinhalten viele Preise, %-Gutscheine der teilnehmenden ATRIO Shops sowie die Chance auf 10 x € 500,– in ZEHNER-Shopping-Gutscheinen. Es wartet in JEDEM Los eine Gewinnchance auf euch!

Jetzt ZEHNER-Gutscheine kaufen und gewinnen! Es zahlt sich gleich doppelt aus! © ATRIO

ZEHNER: Online oder beim Besucher-Service

Den ZEHNER gibt es im ATRIO beim Besucher-Service und auch online auf: derzehner.at. Macht jetzt mit, staubt gleich den Hauptpreis ab oder einen der vielen, tollen anderen Preise der Shops im ATRIO. Und nicht vergessen: Jedes Los gewinnt! Der ZEHNER Shopping-Gutschein eignet sich perfekt als Geschenk für jeden Anlass. Ob für die Firmenfeier, den Geburtstag oder als Weihnachtsgeschenk: Jeder und jede freut sich garantiert über den ATRIO-ZEHNER! Apropos: Jetzt schon an die Weihnachtsgutscheine denken und der stressigen Vorweihnachtszeit entgehen!