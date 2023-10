Einsatz in St. Kanzian

Kollegen verletzt und mit dem Um­bringen bedroht: 26-Jähriger fest­genommen

St. Kanzian am Klopeinersee - Ein 26-jähriger Mann soll seine Arbeitskollegen in einem Beherbergungsbetrieb in der Gemeinde St. Kanzian mit dem Umbringen bedroht und auch verletzt haben. Zudem steht er in Verdacht, den abgestellten Wagen eines Mitarbeiters schwer beschädigt zu haben. Bei der anschließenden Einvernahme durch die Polizei versuchte der Tatverdächtige schließlich zu flüchten.

von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (269 Wörter)