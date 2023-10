Mit Wartezeit zu rechnen Fahrbahn­sanierung entlang der B107 Großglockner Straße B107 Großglockner Straße - Bei einer Kontrolle wurden bei mehreren Brücken entlang der B107 Großglockner Straße schwere Schäden am Fahrbahnbelag festgestellt. Deshalb wird ab Montag, 19. September, auf der B107 Großglockner Straße zwischen Winklern und Heiligenblut abschnittsweise saniert. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (159 Wörter) Aus dem Straßenbaureferat von LR Gruber werden 250.000 Euro in den Erhalt der regionalen Straßeninfrastruktur investiert. © Land Ktn./Abt. 9

Konkret handelt es sich um zwei Brücken über den Astenbach in der Gemeinde Mörtschach sowie die Möllbrücke Putschall in Großkirchheim. Darüber hinaus befinden sich auf einer Länge von 14 Kilometern im Freilandbereich zwischen Winklern und Heiligenblut vier Streckenabschnitte, die ebenfalls bereits starke Verdrückungen und Risse in der Fahrbahn aufweisen und aus Synergiegründen mitsaniert werden.

„Die B107 ist eine wichtige Pendlerstrecke und wird auch vom Tourismus- und Wirtschaftsverkehr genutzt. Daher investieren wir im Rahmen der Straßenbauoffensive heuer noch 250.000 Euro in die Instandsetzung der Landesstraße“, sagt Straßenbaureferent Landesrat Martin Gruber (ÖVP).

Bis Ende Oktober

Die Arbeiten, die am Montag starten, dauern voraussichtlich bis Ende Oktober. Während dieser Zeit ist die B107 Großglockner Straße etappenweise nur einspurig befahrbar. Sämtliche Baumaßnahmen werden unter Aufrechterhaltung des Verkehrs durchgeführt. Es gibt eine verkehrsabhängige Ampel bzw. Wartepflicht bei Gegenverkehr, mit geringfügigen Wartezeiten ist zu rechnen.