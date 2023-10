Umstieg auf Bahn, Bus und Fahrrad 603 Autos pro 1.000 Einwohner: In Villach gibt es die wenigsten Autos Kärnten - Villach weist mit 603 Autos pro 1.000 Einwohner den niedrigsten PKW-Motorisierungsgrad in Kärnten auf, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse zeigt. Auch Klagenfurt sowie die Bezirke Hermagor und Spittal an der Drau liegen unter dem Landesschnitt. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (306 Wörter) © 5min.at

Im Schnitt kommen in Kärnten auf 1.000 Einwohner insgesamt 656 Autos. In Villach und Klagenfurt sowie in den Bezirken Hermagor und Spittal an der Drau ist der sogenannte PKW-Motorisierungsgrad niedriger, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt. Am anderen Ende liegen die Bezirke Völkermarkt mit 701 Wägen pro 1.000 Personen und der Bezirk Wolfsberg mit 694. “Eine hohe Anzahl an PKW treibt die Mobilitätskosten in die Höhe. Wenn es gelingt, dass die Haushalte mit weniger Pkw auskommen, dann bringt das eine große finanzielle Entlastung. Zusätzlich sinken der Energieverbrauch und auch die CO₂-Emissionen”, stellt VCÖ-Experte Michael Schwendinger fest.

Jeder sechste Alltagsweg kürzer als ein Kilometer

Gemeinden und Städte können ihre Bevölkerung dabei stark unterstützen, etwa mit Gemeindebussen und Anrufsammeltaxis. Auch mit Sharing-Angeboten – vom Elektro-Auto bis hin zu E-Transporträdern – können Gemeinden, Städte, aber auch Wohnbauträger die Haushalte unterstützen. Wichtig sei zudem, dass die Gemeinden und Städte gute Bedingungen zum Gehen und Radfahren im Ort schaffen. Jeder sechste Alltagsweg in Kärnten sei kürzer als ein Kilometer und damit in Gehdistanz, die Hälfte aller Strecken ist kürzer als fünf Kilometer und damit in Radfahr-Distanz, informiert die Mobilitätsorganisation VCÖ. “Eine gute Infrastruktur fürs Gehen und Radfahren ermöglicht es der Bevölkerung, viele Alltagswege zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückzulegen. Das ist nicht nur gesund, sondern auch kostengünstig”, macht VCÖ-Experte Schwendinger auf den Nutzen für die Bevölkerung aufmerksam.

“Das Umdenken hat bereits begonnen, die Verkehrsplanung von heute versucht, die Fehler der Vergangenheit zu korrigieren. Das ist wichtig, denn in Zeiten der Energiekrise und der Klimakrise muss es den Menschen so einfach wie möglich gemacht werden, Alltagserledigungen ohne Auto zu machen”, betont der VCÖ-Experte.