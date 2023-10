Mobiliät für die Zukunft 188 steirische Gemeinden beteiligen sich an der Europäischen Mobilitätswoche 2022 Steiermark - Straßenmal-Aktionen an Schulen und Kindergärten, Mobilitätsfeste, Testmöglichkeiten von Lastenfahrrädern und E-Carsharing Systemen, Verkehrsmittel-Vergleichsfahrten, Radsternfahrten, Pedibusse und vieles mehr: Das sind die Schwerpunkte der Europäischen Mobilitätswoche 2022. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (213 Wörter) Landesrätin Lackner unterstützt die vom Klimabündnis koordinierte Mobilitätswoche. Friedrich Hofer (Klimabündnis Steiermark), Landesrätin Ursula Lackner und die Klimaschutzkoordinatorin des Landes Andrea Gössinger-Wieser (v.l.) mit Edgar, dem Maskottchen der Mobilitätswoche. Bewerbung der Mobilitätswoche. © © Land Steiermark / Purgstaller

Das Ziel der Europäischen Mobilitätswoche 2022 ist es, Gemeinden, Regionen, Bildungseinrichtungen und Pfarren zu sanfter Mobilität zu motivieren und damit auch möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern den Umstieg auf klimafreundliche Mobilitätsformen zu erleichtern. In der Steiermark organisiert das Klimabündnis im Auftrag des Landes Steiermark die weltweit größte Kampagne für sanfte Mobilität, österreichweit wird die Mobilitätswoche vom Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie unterstützt.

Lebenswert erhalten

„Wenn wir unser Bundesland auch für unsere Kinder und Enkel lebenswert erhalten wollen, müssen wir raus aus fossilen Energieträgern. Gerade die Mobilität ist hierfür ein wichtiger Ansatzpunkt. Ich danke allen teilnehmenden Gemeinden für ihr Mitwirken. Denn die notwendigen Veränderungen können nur gemeinsam gelingen”, erklärt Umweltlandesrätin Ursula Lackner. „Als Steiermärkische Landesregierung investieren wir so viel Geld wie nie zuvor in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs und des Radverkehrs. Mit dem steirischen Klimaticket ist es möglich, den gesamten öffentlichen Verkehr in der Steiermark kostengünstig zu nutzen. Damit legen wir den Grundstein, um die Mobilität in der Steiermark noch umweltfreundlicher zu gestalten und leisten einen wichtigen Beitrag für noch mehr Umwelt- und Klimaschutz”, ergänzt Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang.