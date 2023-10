Tief im Anmarsch Nach heftigen Gewittern in Italien auch Wetter­warnung für Kärnten Kärnten & Italien - Eine massive Gewitterzelle zog am Donnerstag eine Spur der Verwüstung durch die italienische Provinz Marken. In nur sechs Stunden sind mehr als 400 Liter Regen pro Quadratmeter zusammengekommen. Nun steuert auch auf Kärnten ein Tief zu. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (173 Wörter) © Thomas Kaiser

Heftige Gewitter haben am Donnerstag eine Spur der Verwüstung durch die italienische Provinz Marken gezogen. Acht Menschen sind im Zuge dessen ums Leben gekommen, weitere werden vermisst. Wie die österreichische Unwetterzentrale (UWZ) berichtet, seien in nur sechs Stunden mehr als 400 Liter Regen pro Quadratmeter zusammengekommen. Nun steuert auch auf Kärnten ein Tief zu und sorgt für unbeständiges Wetter.

Mit kräftigen Regenschauern ist zu rechnen

Spätestens ab der Mittagszeit ist in Unterkärnten mit bedecktem Himmel und Regen zu rechnen, heißt es aus der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Am Nachmittag ist dann auch in vielen Regionen Oberkärntens mit kräftigen Regenschauern zu rechnen. “Der Regen kann vor allem im Unteren Gailtal und im gesamten Klagenfurter Becken länger anhalten und intensiv werden”, warnen die Meteorologen. In den Karawanken könnte auch ein Gewitter mit dabei sein. Auch seitens der UWZ heißt es: “Im Laufe des Tages liegt der Schwerpunkt des Niederschlags im Südosten, hier regnet es anhaltend und teils kräftig.”