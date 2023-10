Wegen Witterungverhältnissen Sperre auf A2: LKW stand quer Graz - Heute Morgen stellte sich ein LKW auf der A2 quer. Die Fahrsperre wurde mittlerweile aufgehoben. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (78 Wörter) © Asfinag Webcam

Am Freitagmorgen, gegen 8 Uhr, stand ein LKW über drei Fahrstreifen quer. Die Freiwillige Feuerwehr Gleisdorf und die Freiwillige Feuerwehr Ludersdorf sowie die Polizei befanden sich am Einsatzort. Zurzeit befindet sich der LKW wieder am Pannenstreifen und die Fahrtsperre ist laut Asfinag wieder aufgehoben. Medienberichten zufolge wurde niemand verletzt, der Grund für den Unfall dürften die Witterungsverhältnisse gewesen sein.