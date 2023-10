Für unsere Umwelt Cool: Grazer Startup Unternehmen für Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2022 nominiert Graz - Das Start-Up aus Graz hat ein Nachfüllsystem für Deos entwickelt und ist damit für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2022 in der Kategorie "Design" nominiert. von Nina Fábián 2 Minuten Lesezeit (349 Wörter) © HOLY PIT

Das junge Unternehmen HOLY PIT ist mit seinem REFILL DEO einer der Nominierten beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie “Design”. Mit rund 2.000 Gästen auf den Veranstaltungen und über 1.000 Bewerbungen handelt es ich um den größten Preis seiner Art in Europa. Entsprechend groß sind Stolz und Freude bei dem österreichischen Startup. “Von der Nominierung zu erfahren war für uns ein absoluter Gänsehaut-Moment und wir sind wahnsinnig dankbar für die Würdigung unserer Arbeit”, kommentieren die Gründer Asmir Samardzic und Branka Puljic die aktuellen Ereignisse.

Im Sinne der Nachhaltigkeit

Laut den Veranstaltern des Deutschen Nachhaltigkeitspreises spiegeln sich im Design alle großen ökologischen und sozialen Herausforderungen der aktuellen Zeit. Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis Design zeichnet Lösungen aus, die im Sinne des Wandels hin zu mehr Nachhaltigkeit besonders wirksam sind.Das Ziel besteht darin, die Vorbild-Wirkung nachhaltiger Designs zu verstärken: “Die Würdigung der Besten soll dazu beitragen, dass Design ganz generell noch stärker an Nachhaltigkeit ausgerichtet wird”, so die Veranstalter. Im September diesen Jahres wird bekanntgegeben, welche Nominierten vom Expertengremium zu Finalisten gewählt wurden. Im Dezember wird der Deutsche Nachhaltigkeitspreis schließlich im Rahmen des Deutschen Nachhaltigkeitstags in

Düsseldorf verliehen.

Über HOLY PIT

Auf einer Reise durch Südostasien konnten die Gründer die Umweltverschmutzung durch Plastikmüll hautnah miterleben und haben daraufhin beschlossen, nachhaltige Alternativen zu schaffen. Beim REFILL DEO setzt HOLY PIT auf Mehrweg statt Einweg, Papier statt Plastik und auf vegane Naturkosmetik. Es besteht aus einem Case, das immer wieder nachfüllbar ist, Nachfüllpackungen aus Papier und einem konzentrierten Deo. Das Case wird aus recyceltem Einwegplastik hergestellt. Auf diese Weise schenkt HOLY PIT Plastik, das bereits im Umlauf ist, ein neues Leben. Die Papierkartuschen sind mit nur 5 Gramm die wahrscheinlich leichteste Deo-Verpackung der Welt und damit extrem ressourcensparend. Die Deomasse selbst wird in Deutschland produziert und ist ohne Aluminium und Mikroplastik aus. HOLY PIT möchte Produkte des alltäglichen Lebens durch klügere ersetzen und so die Welt vor unnötigem Einwegplastik bewahren. Gemeinsam verfolgen die Mitarbeitenden ihre Vision, die geruchlose Nachhaltigkeit unter jede Achsel zu bringen.