Dankbarkeit und Freude als Belohnung Pflege­kraft berichtet aus ihrem Berufs­alltag: „Ein Knochen­job, den ich liebe“ Klagenfurt - Der Pflegeberuf ist weit besser als sein Ruf: Eine Fachkraft aus dem Caritas-Pflegewohnhaus „Haus Franziskus“ in Klagenfurt, die trotz der schwierigen Arbeitsbedingungen diesen Weg wieder einschlagen würde, erzählt aus ihrem Berufsalltag. von Alina Gursch 3 Minuten Lesezeit (377 Wörter) Diana Ceban – im Bild mit Frau Erika – ist mit Herz und Fachkompetenz für die Bewohner*innen da. © Caritas

Diana Ceban, gebürtige Moldawierin, die vor 16 Jahren mit ihren Eltern nach Kärnten gekommen ist, hat in der Schule für Sozialbetreuungsberufe der Caritas Kärnten die Ausbildung zur Fachsozialbetreuerin gemacht. Diese beinhaltet den Beruf der Pflegeassistentin, den sie bis vor Kurzem ausgeübt hat. „Es ist ein Knochenjob. Ich liebe ihn“, sagt sie schlicht. Abschalten kann die Pflegefachkraft bei gemeinsamen Unternehmungen mit Ehemann Oktavian und der Familie, bei guter Musik und einem spannenden Buch.

Der Weg

Die junge zierliche Frau wollte eigentlich Einzelhandelskauffrau werden. „Dass das nichts für mich ist, habe ich bei der Schnupperlehre festgestellt“, erzählt Diana. Sie hat immer schon ihren Onkel dafür bewundert, wie liebevoll er sich um ihren pflegebedürftigen Opa gekümmert hat. „Da habe ich gespürt, dass das auch mein Weg ist.“

Vielfalt im Beruf

Seit mittlerweile fünf Jahren ist sie im „Haus Franziskus“ in der Feldkirchner Straße angestellt. „Ja, es gibt die Pandemie, wir sind in einer Pflegekrise, es fehlt massiv an Personal und die Politik muss auch nach der präsentierten Pflegereform handeln. Aber: Wenn ich die Wahl hätte, würde ich diesen Weg jederzeit wieder einschlagen“, sagt die Caritas Mitarbeiterin. Die Hilfe für die älteren Menschen, deren Dankbarkeit und Freude, die Arbeit im Team, die Fortbildungsmöglichkeiten, die Vielfalt und die Perspektiven, die der Beruf mit sich bringe – das alles schätzt Diana.

Zeit mit den BewohnerInnen

Sie erwartet im März 2023 ihr erstes Kind. Seit Bekanntwerden ihrer Schwangerschaft ist Diana der körperlichen (Hebe- und Pflege-) Arbeit entbunden und „nur noch“ für die Sozialbetreuung im Haus zuständig. Das heißt sie verbringt viel Zeit mit den Bewohnerinnen und Bewohnern, hört sie und ihre Geschichten, spielt mit ihnen eine Runde „Mensch, ärgere dich nicht“ und geht mit ihnen im schönen, weitläufigen Garten spazieren.

Wie an diesem Nachmittag mit Frau Erika. „Diana ist wie eine fleißige, flotte Biene. Sie hilft, wo sie kann. Ich mag sie und die Gespräche mit ihr“, verrät die Seniorin im Rollstuhl, derweil eine andere Bewohnerin mit einem Gehstock vorbeikommt, den Daumen nach oben hält und meint: „Die Mitarbeiter*innen im Haus Franziskus sind alle sehr lieb. Sie sind immer zur Stelle, wenn ich etwas brauche.“