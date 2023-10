Für SUP-, Kanu- und Kajakfahrer

Wasserpaddel­wege rund um den Wörthersee jetzt aus­geschildert

Wörthersee - Der Wörthersee ist ein Paradies für SUP-, Kanu- und Kajakfahrer. Mit den neu ausgeschilderten Wasserpaddelwegen rund um den See bis hinein in die Klagenfurter Innenstadt wird nun die Navigation für die Paddler erleichtert. Seezugänge und Parkplätze werden zusätzlich auf einer Onlineplattform präsentiert.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (235 Wörter) #GOODNews