Trauer in der Steiermark Nach tragischem Unfall: Begräbnis des Polizisten (27) findet am Dienstag statt Graz - Der Schock sitzt noch tief: Im Rahmen einer Übung erlitt ein 27-jähriger Polizist eine tödliche Schussverletzung. Der junge Polizist wird am Dienstag beigesetzt. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (46 Wörter) SYMBOLFOTO © Thomas Kaiser

Allerorts herrscht noch Fassungslosigkeit bezüglich des tragischen Vorfalls am Mittwoch. Mehrere Medien berichten zufolge, wurde aus der Dienstwaffe des Übungsleiters ein Schuss abgefeuert worden sein. Wie die geladene Waffe in den Übungsraum kam, ist weiterhin unklar. Die Beerdigung des verstorbenen Polizisten findet am Dienstag statt.