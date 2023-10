Plus von 3,7 Prozent Kelag ver­zeichnet ge­stiegenes Halbjahres­ergebnis Kärnten - Im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr wuchs der Umsatz des Kelag-Konzerns im ersten Halbjahr 2022 um 3,7 Prozent an. Das Konzernergebnis erhöhte sich um 37,2 Millionen Euro und belief sich auf rund 131 Millionen Euro. von Tanja Janschitz 3 Minuten Lesezeit (390 Wörter) © 5min.at

„Wir sind derzeit im eigenen Geschäft mit Ergebnisrückgängen von in Summe rund elf Millionen Euro konfrontiert, die im Wesentlichen durch die außergewöhnlich niedrige Wasserführung von nur 83,3 Prozent im ersten Halbjahr und einem negativen Vertriebsergebnis aufgrund historisch hoher Preisstellungen an den Strombörsen bedingt sind. Das anteilige Geschäftsergebnis der VERBUND Hydro Power GmbH (VHP) stieg demgegenüber um rund 49 Millionen Euro und konnte somit die genannten negativen Effekte überkompensieren“, erläutert Danny Güthlein, Mitglied des Vorstandes der Kelag. An der VHP hält die Kelag eine Beteiligung von rund 10 Prozent.

Eigenerzeugung litt unter niedriger Wasserführung

Die Stromaufbringung der Kelag lag im ersten Halbjahr mit 6.133 Millionen kWh um 24,8 Prozent unter jener des Vergleichswertes des Jahres 2021, wobei die Eigenerzeugung primär unter dem niedrigeren Wasserdargebot litt. Der Stromabsatz sank um 27,0 Prozent und ist neben den genannten Effekten aus der Erzeugung im Wesentlichen auf reduzierte Handelsmengen zurückzuführen. Ebenso sank der Wärmeabsatz aufgrund der im Vergleich zu 2021 wärmeren Witterung um 5,9 Prozent.

Die Kelag-Vorstände Danny Güthlein und Manfred Freitag. © 5min.at

Investitionen in die Energiewende

„Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges verdeutlichen, dass Europa nicht nur aus Klimaschutzgründen die Abhängigkeit von fossilen Energien schnellstmöglich reduzieren muss. Deshalb ist der Ausbau der Erneuerbaren deutlich zu beschleunigen. Die Zeit des Redens ist vorbei, wir müssen ins Tun kommen“, betont Manfred Freitag, Sprecher des Vorstandes der Kelag.

Im Erzeugungs- und im Netzbereich wurden viele Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen zur Gewährleistung der Verfügbarkeit und Sicherheit der bestehenden Anlagen umgesetzt. „Beispiele dafür sind Investitionen in die Kraftwerke Wölla (Kraftwerksgruppe Fragant), Forstsee und Waidisch sowie die Erneuerung der Umspannwerke Klagenfurt und Gailitz“, ergänzt Freitag. Daraus leitet sich für Freitag eine klare strategische Vorgabe für die Zukunft ab: „Wir wollen die Energiewende aktiv gestalten und setzen unseren Weg der verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien und dem notwendigen Netzausbau konsequent fort.“

Ausblick 2022

„In den nächsten zehn Jahren werden wir rund zwei Milliarden Euro insbesondere in die Energiewende investieren“, betont Güthlein. Das Unternehmen plant 2022 Investitionen im Umfang von rund 205 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr erwarte der Vorstand insbesondere auf Basis der zu erwartenden Gewinnsteigerung aus der VHP eine Ergebnisverbesserung, allerdings könnten sich vor dem Hintergrund der aktuell unsicheren Rahmenbedingungen sowie Preisentwicklungen an den Energiebörsen im Zusammenhang mit der Ukraine- und Energie-Krise auch größere Ergebnisschwankungen ergeben.