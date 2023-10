Zur Prävention Simulierte Katastrophen­schutzübung: "Eisenerz ist krisenfest" Eisenerz - Von 12. – 14. September 2022 fand ein großangelegtes Training im Stadtgemeindeamt Eisenerz statt. von Nina Fábián 2 Minuten Lesezeit (273 Wörter) © Land Steiermark/Binder Artikel zum Thema "Ernstfälle nicht selten": Internationale Katastrophen­schutzübung in Eisenerz

Folgendes Szenario wurde bei der EU-Katastrophenschutzübung „ModEX” geübt: Von dem in der Nacht von Sonntag, 19. Februar, auf Montag, 20. Februar 2023, gefallenen Eisregen war das Gemeindegebiet von Eisenerz besonders stark betroffen. Vereinzelt kam es zu allgemeinen Unfällen und Verkehrsunfällen. Strom-, Fernwärme- und Kommunikationsnetze waren zusammengebrochen. Die Katastrophe wurde vom Bürgermeister ausgerufen, der Krisenstab einberufen, Vertreterinnen und Vertreter aller Einsatzorganisationen versammelten sich im Sitzungssaal der Stadtgemeinde, um die Krise mit koordiniertem Führungsverfahren zu bewältigen. Die Anforderungen an alle stiegen – denn: Lawinenabgänge, Straßensperren, eingeschlossene Einwohnerinnen und Einwohner, zu evakuierende Urlaubsgäste, Schwerverletzte nach Lawinenabgang, Überflutungen oder die Beeinträchtigung des Trinkwassers nach Murenabgängen forderten die Einsatzkräfte. Feuerwehr, Rettung, Bergrettung, Polizei und Lawinenkommission sowie die Vertreter der Bezirkshauptmannschaft arbeiteten intensiv zusammen, um gemeinsam mit den Zuständigen der Sachgebiete des gemeindeinternen Einsatzstabes, die allgemeine Lage zu bewerten, Schadstellen einzuschätzen und potentiell weitere Szenarien im Vorfeld weitgehend abzufedern.

Übungsziel

Die teilnehmenden Einsatzkräfter verfolgten mehrere Übungsziele:

Training des Krisenstabes der Stadtgemeinde Eisenerz

Miteinbindung der Einsatzorganisationen

Verbesserung der zivil-militärischen Zusammenarbeit

“Hochprofessionell”

Der Krisenstab, an der Spitze Bürgermeister Thomas Rauninger, stellte sich hochmotiviert den Aufgaben und löste die Aufgaben mit höchster Kompetenz. Helmut Kreuzwirth, der als Katastrophenschutz-Referatsleiter das Land Steiermark in der Übungsleitung vertrat: „Einen dermaßen hochprofessionellen Lagebericht habe ich in 30 Jahren Dienstjahren im Katastrophenschutz von einem zivilen Einsatzstab noch nicht gesehen, den werde ich mir einrahmen.” Diesem Lob konnten sich Markus Kurcz, Katastrophenschutz Land Salzburg, und Reinhard Pieber, der mit seinem Team von der Theresianischen Militärakademie realistische, aber äußerst fordernde Szenarien in die Übungssimulation eingespielt hat, nur anschließen.