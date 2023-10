Nun ist die Regierung gefragt Wegen Teuerung: Wird bald monatliches Mindest­einkommen in Österreich erhöht? Kärnten - Österreichs Sozialreferenten haben, auf Antrag von Kärnten, einstimmig beschlossen, dass Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) und Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) dazu aufgefordert werden, die Richtsätze für Mindesteinkommen zu erhöhen. Dadurch soll die Möglichkeit von höheren monatlichen Zahlungen an diese Gruppen geschaffen werden. von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (246 Wörter) SYMBOLFOTO © pixabay.com

“Rasche Einmalzahlungen sind gut und richtig, sie können aber nur eine Form der Unterstützung sein. Die zweite Form der Unterstützung muss eine dauerhafte, monatliche Geldleistung sein. Eine solche ist für Menschen mit niedrigstem Einkommen im wahrsten Sinne existenzsichernd”, meint die Kärntner Sozialreferentin Beate Prettner (SPÖ) bei der heutigen Konferenz der Sozialreferenten in Wien. Für Kärnten brachte sie daher den Antrag ein, die Richtsätze für die Ausgleichszulage – und damit gekoppelt für Sozialhilfe und Mindestpension – deutlich anzuheben.

“Einmalzahlungen helfen nur kurzfristig”

“Nur wenn wir das regelmäßige monatliche Mindesteinkommen in Österreich anpassen, kann den Betroffenen tatsächlich in dieser enormen Teuerungswelle geholfen werden”, appellierte Prettner. Einmalzahlungen würden lediglich kurzfristig helfen. Eine anhaltende Hilfe würden sie jedoch nicht darstellen. “Eine Anhebung der Richtsätze bedeutet auch eine treffsichere Hilfsmaßnahme in dieser Teuerungswelle, und ist das Gegenteil vom Gießkannen-Prinzip”, so Prettner.

Anhebung der Richtsätze muss “so schnell wie möglich” erfolgen

Da auch die übrigen Sozialreferenten der Bundesländer das so sehen, habe man nun einstimmig den Beschluss gefasst, Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) und Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) aufzufordern, so rasch wie möglich die Anhebung der Richtsätze sicherzustellen, informierte Prettner weiter. Die Höhe der monatlichen Geldleistungen zur Sicherung des Lebensbedarfes im Bereich der Sozialhilfe ist österreichweit an die Höhe des Ausgleichzulagenrichtsatzes gekoppelt ist. Das heißt, um den Richtsatz der Sozialhilfe anzuheben, ist die Anhebung des Richtsatzes der Ausgleichszulage Voraussetzung.