Dominik Wlazny alias Marco Pogo Wahlkampf­auftakt in Klagen­furt: Bierpartei-Präsi­dentschafts­kandidat zeigte sich den Wählern Klagenfurt - Heute am Neuen Platz in Klagenfurt hat Marco Pogo, der Gründer der Bierpartei, offiziell seinen Auftakt im Bundespräsidentenwahlkampf gegeben. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (88 Wörter) Marco Pogo von der Bierpartei hat heute seinen Wahlkampf für die Bundespräsidentenwahl in Klagenfurt gestartet. © Die Bierpartei/Rafael Bittermann

Bis zur Wahl, die am 9. Oktober stattfinden wird, möchte Dominik Wlazny alias Marco Pogo von der Bierpartei alle Bundesländer bereisen. Den Auftakt hat er am heutigen Freitag, den 16. September, in Klagenfurt am Neuen Platz gemacht. Zwischen 12 und 13 Uhr war er vor Ort und hat sich, gemäß dem Motto “Red’ ma drüber” mit der Kärntner Bevölkerung unterhalten. Bis zur Wahl soll es jetzt noch in die übrigen Bundesländer gehen. Nach Klagenfurt geht es weiter nach Oberösterreich, Burgenland und in die Steiermark.