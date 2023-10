Am 23. September: Preisgekrönte Show "Amour Fou" in Klagenfurt Klagenfurt - Scharmien Zandi, Gewinnerin des Musiktheaterpreises 2020, kommt mit ihrer erfolgreichen Show »Amour Fou« am 23. September in die Kammerlichtspiele Klagenfurt. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (180 Wörter) Geboren in Wien, aufgewachsen in Villach: Scharmien Zandi ist mit ihrer Show »Amour Fou« international erfolgreich. © Andrea Peller

Am 23.09. um 20 Uhr gibt es wohl eine der energiegeladensten, lustvollsten und dramatischsten Shows in den Kammerlichtspielen Klagenfurt zu sehen: »AMOUR FOU« brachte der österreich-kurdischen Künstlerin, Musikerin und Schauspielerin Scharmien Zandi 2020 den Österreichischen Musiktheaterpreis ein. Die Avantgarde-Chanson-Show bewegt sich zwischen Musik, Literatur, künstlicher Intelligenz und Theater und trifft sich mit Texten anonymer AutorInnen, vorgetragen von Sarah Scherer und visualisiert von Medienkünstlerin S.Myselle. Bald geht es über den Großen Teich: Noch im September wird das Stück in New York City und Washington D.C. aufgeführt. Einen auditiven Vorgeschmack gibt es auf Spotify, Tickets für September sind auch online zu haben.

Mit Scharmien Zandis »Amour Fou« kommt eine preisgekrönte Show in die Kammerlichtspiele Klagenfurt. © Amour Fou Schauspielerin und Regisseurin Sarah Scherer lässt die anonymen Texte in die Show einfließen. © Christina Noélle Medienkünstlerin S.Myselle sorgt für die Visualisierungen. © s.myselle

Ein Blick in die Geheimnisse der Menschen

“Momente ungestümer Lust, rasender Eifersucht, überbordender Liebe, zermürbendem Zweifel, dramatischem Weltschmerz, energiegeladener Rage oder dumpfer Einsamkeit”: Die Gäste erwartet ein Abend, der einen Blick in die Geheimnisse fremder Menschen gewährt. Elektrisierende Klänge aus Pop, Oriental und Experimental behandeln in Liedern und Texten Lust, Liebe und soziale Themen wie Gleichheit, Freiheit, Individualität, Rassismus und Sexismus. Alle Infos zur Show gibt es hier.