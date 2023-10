Schnee auf den Bergen Am Samstag: Vormittags regnet es, nachmittags lockert es teilweise auf Kärnten - Das Adriatief sorgt meist noch für dichte Wolken, nur in Oberkärnten kann es ein wenig auflockern. Die Temperaturen erreichen über 9 bis 14 Grad. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (115 Wörter) © Thomas Kaiser

Am Samstag sorgt ein Adriatief meist noch für dichte Wolken und speziell in den östlichen Landesteilen kann es am Vormittag noch recht verbreitet regnen, weiß der Zamg Wetterdienst. Am kräftigsten regnet es im Bereich der Karawanken. Im Gebirge fällt Schnee allmählich auf 1800 bis 1600m. Am Nachmittag lockern die Wolken in Oberkärnten teilweise schon ein wenig auf. Direkt am Tauernhauptkamm kann es noch etwas regnen. In einigen Tälern greift lebhafter Nordwestwind durch. Die Temperaturen kommen über 9 bis 14 Grad nicht hinaus.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

So wird das Wetter in Villach:

