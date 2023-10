Man fordert eine Befragung Erstmals in Villacher Geschichte: Initiative "Rett' ma die Schütt" wird Volks­begehren abgeben Schütt-Federaun - Die Bürgerinitiative "Rett' ma die Schütt" sammelt gerade die letzten Unterschriftenlisten ein und bereitet gleichzeitig die Übergabe des Gemeindevolksbegehrens vor. Darin fordert man eine Befragung zum Bau eines LKW-Hubs in Schütt-Federaun. von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (252 Wörter) Die "Schütt" soll gerettet werden. © Bürger:inneninitiative "Rett' ma die Schütt!

Laut Stadtrecht braucht es insgesamt fünf Prozent der Wahlberechtigten, um in Villach ein Gemeindevolksbegehren zu initiieren. Das bedeutet, dass rund 2.500 Villacher das Anliegen unterschreiben müssen. “Diese Hürde ist groß, viele Menschen unterstützen zwar das Gemeindevolksbegehren, sind aber zurückhaltend bei der Abgabe ihrer Daten. Aber trotz der bürokratischen Hürden ist es gelungen, die für ein Gemeindevolksbegehren notwendigen Unterschriften einzusammeln”, weiß Anton Dicketmüller, Sprecher der Initiative “Rett’ ma die Schütt”. Erstmals überhaupt wird in den nächsten Wochen also ein Gemeindevolksbegehren an die Villacher Stadtpolitik übergeben. Gefordert wird darin die Durchführung einer Gemeindevolksbefragung.

Ab 23. September wird Übergabe vorbereitet

“Die Villacher wollen mitentscheiden, ob in Schütt-Federaun, direkt angrenzend an zwei Naturschutzgebiete, 18 Hektar Grünfläche einem LKW-Hub weichen sollen”, so Dicketmüller weiter. Bis Freitag, den 23. September, können jedenfalls Unterschriftenlisten, die sich noch im Umlauf befinden, abgegeben werden. Dann wird die Übergabe an die Stadtpolitik vorbereitet.

Nach Abgabe soll der Bau erstmal auf Eis gelegt werden

Für Dicketmüller ist es “logisch und selbsterklärend”, dass nach Abgabe des Gemeindevolksbegehrens alle Planungen zum Bau des geplanten LKW-Hubs in Schütt-Federaun auf Eis gelegt werden, bis das Gemeindevolksbegehren vom Villacher Gemeinderat behandelt wurde. Das sei eine Frage des Respekts gegenüber der Bevölkerung und man zeigt sich diesbezüglich auch zuversichtlich.

So können Listen noch geschickt werden: Bis wann? Bis Freitag, den 23. September

Bis Freitag, den 23. September Wohin? In die Büros der Villacher Grünen oder der Verantwortung Erde Büros der Villacher Grünen und der Verantwortung Erde: Hans-Gasser-Platz 3

Willroiderstraße 9

Darüber hinaus wird auch die Möglichkeit geboten sich per Mail an [email protected] zu wenden und eine persönliche Abholung der Listen durch die Initiative zu vereinbaren.