Schnee in höheren Lagen Am Samstag wird es kalt: Die Sonne kann aber vereinzelnt rauskommen Steiermark - In der nördlichen Obersteiermark ziehen Regenschauer durch. Im Mur- und Mürztal bleibt es trocken. Es weht mäßiger bis kräftiger Nordwestwind. Es wird sehr kühl, die Temperatur erreicht maximal 8 bis 10 Grad.

In der nördlichen Obersteiermark ziehen immer wieder Regenschauer durch. Schnee fällt bereits bis auf unter 1500m Höhe. Im Mur- und Mürztal bleibt trocken und auch in den südlichen Landesteilen zieht der leichte Regen am Vormittag ab. Am Nachmittag kann da oder dort die Sonne herauskommen. Es weht mäßiger bis kräftiger Nordwestwind. Sehr kühl, maximal 8 bis 10 Grad gibt es in den nördlichen Tälern, 10 bis 14 Grad mit Nordföhn in den übrigen Regionen.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.