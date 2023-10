Auch für Staatsmeisterschaften qualifiziert Weißensteiner Kraft­sport­verein räumte bei Landes­meister­schaften ab Weißenstein - Am 15. Mai hat die Kärntner Landesmeisterschaft im Kraftdreikampf (Powerlifting) stattgefunden. Der Verein ASVÖ-KSV-Kärnten/Weißenstein räumte bei dieser Meisterschaft gewaltig ab, noch dazu qualifizierten sich die Athleten für die Staatsmeisterschaft im Powerlifting und auch für jene im Bankdrücken. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (73 Wörter) © KSV-Kärnten-Weißenstein

Zahlreiche erste Plätze und Landesmeistertitel waren die Ausbeute des Vereins aus Weißenstein bei den Landesmeisterschaften im Kraftdreikampf (Powerlifting) im Mai dieses Jahres. Beatrice Mörtl konnte in der Frauenklasse aufgrund einer Verletzung zwar nicht starten, dafür räumten die Männer in ihren Kategorien ab. Dabei wurden die Disziplinen Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben jeweils zusammengezählt. Meister war derjenige, mit dem größten Gewicht in allen drei Disziplinen gemeinsam.