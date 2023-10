Die Familie ist begeistert

Neugeborener Eselbub "Adi" ist der Star am Hof des Uhlebauern

Feffernitz - Am Mittwoch lag die graue Bescherung im Stall der Familie Wallner in Feffernitz eng an die Mutter gekuschelt. "Jessas, dieses Mal haben wir einen Buben bekommen", jubelte Claudia Wallner begeistert. Ein Stammgast, Adolf, "Adi" Brantner, übernahm sofort die Patenschaft und wurde so auch gleich der Namensgeber des kleinen Esel.

