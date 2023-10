Bei Arbeiten in seinem Garten Leiter plötzlich eingesunken: Kärntner (58) stürzt zwei Meter in die Tiefe Obervellach - Ein 58-jähriger Kärntner fiel heute zwei Meter von einer Leiter auf die Erde, während er gerade Äste eines Baumes in seinem Garten schnitt. Die Leiter war plötzlich eingesunken und er konnte sich nicht mehr auf ihr halten. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (106 Wörter) SYMBOLFOTO © Peter Umlauft

Ein 58-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau schnitt heute gerade in einer Höhe von knapp zwei Metern einige Äste von einem Baum in seinem Garten. Gegen 11.45 Uhr sank die verwendete Leiter aber plötzlich in der Erde ein, was den Mann aus dem Gleichgewicht brachte. Daraufhin stürzte er aus knapp zwei Metern Höhe auf den Boden.

Er konnte noch selbst die Rettung rufen

Der Mann erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Selbst der Rettungshubschrauber musste anrücken und ihn nach der Erstversorgung in das Bezirkskrankenhaus nach Spittal fliegen. Die Rettungskette konnte er allerdings noch selbst in Gang setzen.