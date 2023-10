Bei starkem Regen Familien demonstrieren in Graz für bessere Kinder­betreuung Graz - Heute sind Familien für ein besseres System in der Elementarpädagogik in Graz auf die Straße gegangen. Die Forderungen sind vielfältig, die Stimmung trotz strömenden Regens gut. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (129 Wörter) © Elisa Auer Artikel zum Thema Familien-Demo: "Die Kinder­betreuung in der Steiermark bricht zusammen!"

Unter dem Motto “Die Kinderbetreuung in der Steiermark bricht zusammen!” sind am heutigen Freitag, den 16. September, in Graz hunderte Menschen auf die Straße gegangen und haben für den Ausbau der Kinderbetreuung in der Steiermark demonstriert. Die Veranstaltung ist zwischen 16 und 18.30 Uhr angesetzt – wir haben berichtet. Bei strömendem Regen sind größtenteils Familien bei der Demonstration gewesen und haben einige Forderungen gestellt.

© Elisa Auer © Elisa Auer © Elisa Auer © Elisa Auer

“Wartelisten explodieren”

Die Veranstalter haben auf Facebook dazu eingeladen, ein Zeichen zur derzeitigen Situation der Kinderbetreuung in der Steiermark zu setzen. “Kinderkrippen und Kindergärten schließen, Ganztagsplätze werden kurzfristig (eine Woche Vorlaufzeit) zu Halbtagsplätzen, Kinder werden in andere Einrichtungen ‘abgeschoben’ wie Jonglierbälle. Manche Eltern bekommen nicht einmal einen Betreuungsplatz und die Wartelisten explodieren”, heißt es in dem Facebook Posting.