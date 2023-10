Vom Wasserschiclub Ossiacher See Mit Wasser­skiern: Drei Kärntner holen Medaillen bei Europa­meister­schaften Kärnten - In Recetto (Italien) haben am vergangenen Wochenende die Wasserski-Europameisterschaften stattgefunden. Mit Lili Steiner, Claudio Köstenberger und Luca Rauchenwald brachten drei Kärntner Athleten dabei Medaillen mit nach Hause. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (191 Wörter) Links im Bild Claudio Köstenberger und Lili Steiner, rechts im Bild Lili Steiner und Luca Rauchenwald mit ihren Medaillen. © Wasserschiclub Ossiachersee

Zwei Athleten des Wasserschiclubs Ossiacher See und einer vom Wasserschiclub Pörtschach haben bei den Europameisterschaften in Recetto voll abgeräumt. Lili Steiner aus Moosburg (WSC Ossiacher See) wurde dabei Dritte in der Kombination, Luca Rauchenwald aus Krumpendorf (WSC Pörtschach) verteidigte seinen dritten Platz aus dem Vorjahr im Springen und gemeinsam mit Claudio Köstenberger – ein Sattendorfer (WSC Ossiacher See) – und dem restlichen Team Austria holten sie sich noch eine zusätzliche Bronzene im Teambewerb. Für alle war es ein spezieller Moment, denn: Es war die erste Damen-Medaille bei Europameisterschaften seit über 20 Jahren und die erste Team-Medaille für Österreich überhaupt.

Erfolgreiche Athleten machen Hoffnung auf mehr

Dabei standen die Vorzeichen nicht wirklich auf Seiten der jungen Moosburgerin. Die erst 17-jährige Lili Steiner musste sich im Bewerb gegen weit erfahrenere Läuferinnen durchsetzen. Luca Rauchenwald hatte durch seinen bereits erreichten dritten Platz aus dem Vorjahr etwas mehr unter Druck, zeigte aber Nerven aus Stahl. Zusätzlich zu den beiden Jungspunden konnte Claudio Köstenberger (33 Jahre alt) seine Routine mit ins Spiel und somit den Teamerfolg ins “Trockene” bringen. Im kommenden Jahr finden dann die Weltmeisterschaften statt.