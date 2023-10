Am 23. September

"Wir haben keine Zeit mehr": Nächste Klima-Demo steht vor der Tür

Klagenfurt - Am kommenden Freitag, den 23. September um 12 Uhr, steht ein weiterer globaler Klimastreik an, an welchem auch die Klagenfurter "Ortsgruppe" teilnehmen wird.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (77 Wörter)