In Villach Zehntausende Euro Schaden: Diebe bauen Bildschirme und Armlehnen aus Traktoren aus Villach - In Villach wurden in der vergangenen Nacht Bildschirme und Armlehnen von mehreren teuren Traktoren gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. von Phillip Plattner

Bislang noch gänzlich unbekannte Täter sind in der Nacht auf heute, den 16. September, in ein umzäuntes Betriebsgelände in Villach eingebrochen. Dort waren mehrere teure Traktoren ausgestellt. Aus dem Innenbereich mehrerer dort abgestellter Traktoren wurden dann Bildschirme gestohlen. Diese dienten der Navigation und hatten auch sonstige für die Landwirtschaft erforderliche Funktionen.

Weitere Erhebungen nun erforderlich

Weiters wurden auch Armlehnen, in welchen Lenk- und Hydraulikfunktionen eingebaut waren, abmontiert und gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Weitere Erhebungen der Polizei sind nun erforderlich und werden durchgeführt.