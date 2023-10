Zweite Liga Gegen den Vorletzten soll ein Sieg her: GAK trifft auf Rapid II Graz - Der Vorletzte gegen den Tabellendritten oder: die zweite Mannschaft von Rapid Wien gegen den GAK. So lautet das Spiel, das morgen in Wien in der zweiten Liga stattfinden. Ziel für die Grazer ist ein Sieg, mit welchem man sogar Chancen auf die Tabellenführung hätte, sollten die davor liegenden Mannschaften patzen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (168 Wörter) © GAK 1902

Am Ende des Spieltages könnte der GAK auf dem ersten Platz in der zweiten Liga stehen. Dazu müsste allerdings vieles zusammenstimmen. Neben einem Sieg des GAK – die Grazer sind morgen ab 14.30 Uhr in Wien gegen Rapids zweite Mannschaft im Einsatz – braucht es heute noch jeweils Niederlagen der direkten Konkurrenten Amstetten und Horn. Über die mögliche Tabellenführung will man sich in Graz jedenfalls noch keine großen Gedanken machen.

“Wir glauben bis zum Abpfiff an den Sieg”

Ziel sei es erst mal, dem Spiel wieder den GAK-Stempel aufzudrücken, meint Mittelfeldspieler Thorsten Schriebl. “Auch wenn wir morgen gegen den Vorletzten spielen, ist das noch kein sicherer Sieg. Gerade hier in der zweiten Liga kann jeder jeden schlagen. Wir wollen aber natürlich trotzdem gewinnen”, ist sich der Mittelfeldspieler der eigenen Ausgangslage durchaus auch bewusst. Die Grazer haben jedenfalls morgen wieder die Chance ihren derzeit ungebrochenen Siegeswillen zu zeigen. “Wir glauben bis zum Ende des Spiels an den Sieg”, weiß auch Schriebl abschließend.