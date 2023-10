Heute Nachmittag Tödlicher Unfall: 83-Jähriger von LKW angefahren und verstorben Bezirk Liezen - Am Freitagnachmittag, den 16. September, kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich eines Einkaufszentrums. Ein 83-Jähriger erlitt dabei tödliche Verletzungen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (163 Wörter) © Thomas Kaiser

Kurz vor 16 Uhr hielt ein 31-jähriger slowenischer LKW-Fahrer sein Fahrzeug auf Höhe der Ausfahrt des Parkdecks eines Einkaufszentrums, da ein anderes Auto soeben aus einem Parkplatz ausparkte. Der 83-Jährige überquerte just in diesem Moment und unmittelbar vor dem Führerhaus des LKWs die Straße in Richtung der Parkplätze. Nachdem das Auto den Ausparkvorgang beendete, fuhr der slowenische LKW-Fahrer mit seinem LKW los und erfasste dabei den Fußgänger mit einer niedrigen Geschwindigkeit. Der Fußgänger dürfte sich außerhalb des Sichtfelds des LKW-Fahrers befunden haben.

Noch an Unfallstelle verstorben

Der Fußgänger wurde nach dem Aufprall zu Boden gestoßen und kam unter dem LKW zu liegen. Der LKW-Fahrer hielt das Fahrzeug sofort an und setzte anschließend mit Zeugen die Rettungskette in Gang. Die Reanimationsmaßnahmen mussten jedoch nach ungefähr einer Stunde vergeblich beendet werden. Der Fußgänger verstarb noch an der Unfallstelle. Ein durchgeführter Alkomattest beim LKW-Fahrer verlief negativ.