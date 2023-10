1:2-Niederlage VSV kann zum Auftakt nicht gewinnen Villach / Linz - Der VSV hat beim heutigen Eishockey-Auftakt in der österreichischen Liga gegen die Black-Wings-Linz nicht gewinnen können. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (118 Wörter) SYMBOLFOTO © VSV

Das Spiel begann für den VSV sehr schlecht, hat man doch bereits in der ersten Minute für den Rückstand hinnehmen müssen – Torschütze war Lebler. Danach blieben die Linzer dran und hätten schon früh für klarere Verhältnisse sorgen können. Das zweite Tor gelang aber erst in der 33. Minute durch Kristler. Und auch danach verpasste man es, früh für eine klarere Führung zu sorgen. Vallenta machte in der 45. Minute das Spiel sogar noch spannend und traf für den VSV zum 1:2. Das war dann aber auch der Endstand, in einer spannenden Endphase, in welcher es hin und her ging, konnte keine der beiden Mannschaften mehr treffen.