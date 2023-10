2:5-Niederlage KAC verliert Auftaktspiel gegen Innsbruck klar Klagenfurt / Innsbruck - Der KAC hat heute sein Erstrundenspiel in der heimischen Eishockey-Liga gegen die Innsbrucker Haie klar verloren. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (128 Wörter) SYMBOLFOTO © EC-KAC/Handler

Das Spiel startete erstmal sehr gut für den KAC. Bereits nach drei Minuten ging man durch Ticar in Führung. Danach dominierte man zwar das Spiel, in der 20. Minute, kurz vor der Pausensirene, gelang den Innsbruckern durch Leavens aber dennoch der Ausgleich. Im zweiten Drittel dauerte es dann 13 Minuten, ehe die Innsbrucker erstmals in Führung gingen. Mackin war der Torschütze. Nur drei Minuten später erhöhte Leavens dann auf 3:1 und nochmal drei Minuten später entschieden die Innsbrucker das Spiel entgültig durch das 4:1 von Coulter (39.).

KAC kann Spiel nicht mehr drehen

Der KAC kam zwar durch Haudum noch einmal im letzten Drittel ran (44.), konnte aber nicht mehr nachlegen. Ganz im Gegenteil: In der 56. Minute sorgte Helewka sogar für das 5:2 und den Endstand.