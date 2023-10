Er wurde in die Kinderklinik gebracht

Wohnungs­brand: 13-Jähriger vergisst, Herd auszuschalten

Graz - Am Freitagnachmittag, den 16. September, geriet ein Teil einer Küche im Grazer Bezirk Eggenberg in Brand. Der 13-jährige Bub wurde zur medizinischen Abklärung in die Kinderklinik verbracht.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (67 Wörter)