Niemand wurde verletzt Unfall auf A2: Auto nach Aquaplaning in Leitschiene gekracht A2 Südautobahn - Heute Abend wurde die Freiwillige Feuerwehr Pörtschach am Wörthersee zu einem Verkehrsunfall auf die A2 alarmiert. Der Unfall ereignete sich auf Höhe der Raststation Wörthersee. Grund war: Aquaplaning. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (65 Wörter) © FF Pörtschach

Auf der A2 Südautobahn in Fahrtrichtung Italien auf Höhe der Raststation Wörthersee ist heute Abend ein Unfall geschehen. Ein Auto war durch Aquaplaning von der Spur abgekommen, kam ins Schleudern und krachte gegen die Leitschiene. Der Lenker des Fahrzeugs blieb aber glücklicherweise unverletzt. Am Fahrzeug selbst entstand erheblicher Sachschaden. Für einige Zeit war nur eine Fahrspur in Richtung Italien befahrbar.