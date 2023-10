Erklärung im Abschiedsbrief

Mann erschoss Ehefrau und dann sich selbst: "Wollten gemeinsam das Leben verlassen"

Zentralfriedhof in Graz - Am Freitagnachmittag, 16. September 2022, ereignete sich am Zentralfriedhof in Graz ein erweiterter Suizid. Ein 75-jähriger Mann erschoss zuerst seine 71-jährige Frau, bevor er sich anschließend selbst richtete.