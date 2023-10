Zweiter Alarm am Freitag Streit führte zu Mord: Mann in Vinzenzgasse abgestochen Eggenberg - Ein harter Freitag für die Polizei in Graz: Gestern mussten die Beamten gleich zu zwei Mordfällen ausrücken. Zuerst wurden zwei Tote am Grazer Zentralfriedhof gefunden und später mussten sie zu einem Mord nach Eggenberg ausrücken. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (73 Wörter) © 5min.at Artikel zum Thema Mann erschoss Ehefrau und dann sich selbst: "Wollten gemeinsam das Leben verlassen"

Gestern Nachmittag, am 16. September, ereignete sich eine Tragödie am Grazer Zentralfriedhof. Wir haben berichtet. Am Abend dann der zweite Einsatz: Zwischen zwei Männern in der Vinzengasse im Stadtteil Graz Eggenberg war wohl ein Streit eskaliert. Einer der Männer soll dabei ausgerastet sein und habe zugestochen. Sein Kontrahent wurde dabei tödlich verletzt. Der Täter befindet sich nun in Haft. Zu Tathergang und Motiv gibt es noch keine weiteren Informationen.