Verkehrsunfall Alko-Lenker rast in Fußgänger­gruppe: Zwei Personen im Krankenhaus Klagenfurt - Gestern Abend fuhr ein 27-jähriger Klagenfurter in eine Gruppe voller Fußgänger. Er war mittelgradig alkoholisiert. Zwei Personen wurden bei dem Vorfall verletzt. von Carolina Kucher

Gestern Abend, gegen 21.40 Uhr, waren vier Personen, eine Frau (26) aus Klagenfurt, ein Mann (27) aus Klagenfurt, ein Niederländer (25) und eine Niederländerin (26), zu Fuß am Gehweg entlang der Kötmannsdorfer Landesstraße, von Ludmannsdorf kommend in Richtung Edling unterwegs.

Zwei Personen erfasst

Zur selben Zeit lenkte ein 27 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Klagenfurt einen PKW in einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand in entgegengesetzter Richtung. Im Ortsgebiet von Ludmannsdorf prallte der Lenker gegen zwei Personen dieser Gruppe und erfasste diese. Dabei erlitt die Klagenfurterin leichte und der Mann aus Klagenfurt Verletzungen. Die Beiden wurden nach der Erstversorgung von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Ein beim Fahrzeuglenker durchgeführter Alkomatentest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung.