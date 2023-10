Kulinarik-Herbst in Paternion: Reinerlös kommt dem guten Zweck zugute

Rotary ist weltweit die älteste Service Club Organisation und hat 1,2 Millionen Mitglieder auf fünf Kontinenten. Der RC Unteres Drautal-Paternion wurde 2007 als gemischter Club gegründet und hat derzeit 24 Mitglieder aus unterschiedlichsten Berufen. Die Unterstützung in Not geratener Menschen in der Region steht dabei im Vordergrund.