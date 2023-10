Jahreszeitenwechsel Schnee in Kärnten: Erster Berg ist angezuckert Kärnten - Schlagabtausch der Jahreszeiten in Kärnten: Gerade war es noch 30 Grad heiß und heute Nacht besuchte uns schon Frau Holle. Der erste Berg in Kärnten ist weiß angezuckert. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (90 Wörter) Der Großglockner im weißen Kleid. © www.foto-webcam.eu

Am heutigen Samstag sorgt ein Adriatief meist noch für dichte Wolken und speziell in der Früh und am Vormittag kann es noch recht verbreitet regnen, am meisten im Bereich der Karawanken. Im Gebirge fällt Schnee allmählich auf 1800 Meter herab. In der Nacht auf Sonntag klart es von Westen her bald auf. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 6 und 1 Grad, in windstillen höheren Lagen könnte es stellenweise sogar leicht frostig werden. Der Großglockner präsentiert sich bereits heute Morgen im strahlend weißem Kleid.

Vergleich vom 16. September um 16.50 Uhr ... © www.foto-webcam.eu ... und 17. September um 7.30 Uhr. © www.foto-webcam.eu