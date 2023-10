Am 24. September Geschäftsauflösung: Cecil in den City Arkaden schließt Klagenfurt - Nach der Modekette "Orsay" wird nun auch "Cecil" die Klagenfurter City Arkaden verlassen. Im Moment findet ein Total-Abverkauf statt. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (63 Wörter) © 5min.at

Rote Plakate kündigen das Ende eines weiteren Mode-Geschäfts in den City-Arkaden an. Die Modekette “Cecil” räumt das Feld: Die Filiale in Klagenfurt wird mit 24. September geschlossen. Bisher befand sie sich im Erdgeschoss zwischen dem Swarovski-Store und dem Geschäft “eyes+”. Der Grund für die Schließung ist wohl eine Geschäftsauflösung. Im Moment findet noch ein Total-Abverkauf statt.