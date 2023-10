"Sie schien unsterblich" Tattoo zu Ehren der Queen: Kärntner-Fan trauert um ihr Idol Klagenfurt - Die Kärntnerin Sarah K.* war und ist ein richtiger Fan von Queen Elizabeth. Obwohl ihr bewusst war, dass die 96-Jährige bald sterben könnte, war ihr Tod dennoch ein Schock. "Die kleine große Lady schien ja doch unsterblich", erzählt sie 5 Minuten. Als Erinnerung hat sie ein Tattoo und einen Salzstreuer. von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (353 Wörter) © pexels

Unsere erste Frage an Sarah war natürlich: Wie wird man ein Fan der Queen? “Ich interessiere mich grundsätzlich sehr für Geschichte und hab in der Geschichte der britischen Monarchie besonderen Gefallen gefunden. Was mich aber besonders an Queen Elizabeth begeisterte, war ihr unermüdliches Pflichtbewusstsein. Und das hatte sie auch schon mit nur 25 Jahren. Dieses Bewusstsein über 70 Jahre lang so zu meistern und durchzuhalten ist unglaublich”, erzählt die Kärntnerin. Auch so manchen Fehler kann sie ihr verzeihen. Schließlich sei die Britin auch “nur” ein Mensch gewesen, die “in einem goldenen Käfig” gefangen war.

Go for it …

2018 besuchten Sarah und ihre beste Freundin London und sie hatten einen Tattoo-Termin. “Mir gefiel das Motiv, ich mag Tattoos und ich mochte die Königin, also dachte ich mir ‘go for it’“, erinnert sie sich. Außer dem Tattoo besitzt die Kärntnerin noch einen Salz- und Pfefferstreuer in Form der Queen und einem Corgi. “Ich hätte bestimmt noch viel mehr, aber meine Frau findet es ist genug”, lacht sie im Interview. Gesehen hat sie ihr Idol leider nie: “Wir hatten nur das Glück, genau zu dem Zeitpunkt am Buckingham Palace zu sein, als Prinz Philip, Prinz William mit seiner Familie und Prinz Harry mit Meghan aus dem Gelände fuhren”.

“Es war trotzdem ein Schock”

Am 8. September 2022 schloss die Queen dann für immer ihre Augen. Sarah erfuhr via Facebook vom Tod ihres Idols. “Ich hatte schon geahnt, dass sie nicht mehr lange leben wird. Dass es dann doch so schnell ging, war für mich sehr überraschend. Trotz der Meldung, dass es ihr nicht gut gehe und sie ja immerhin schon 96 Jahre alt war, war es dennoch ein Schock. Irgendwie schien ja diese kleine große Lady doch unsterblich“. Doch auch wenn die Queen nicht mehr ist, bleibt die Frage: Wird Sarah ein Fan der Royals bleiben? “Klar. Da mich ja auch das gesamte Rundherum, die uralten Traditionen, Zeremonien und Bräuche interessieren und faszinieren. Und ich hoffe, dass die britische Monarchie noch lange bestehen wird”, meint Sarah zum Abschluss.

*Name von der Redaktion geändert