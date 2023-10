Sechs Feuerwehren im Einsatz

Großeinsatz: Feuerwehrmann und Hausbesitzer im Krankenhaus

Feldkirchen - In Feldkirchen in Kärnten stand heute ein Haus in Vollbrand. Bereits mehrere Feuerwehren sind ausgerückt.

von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (131 Wörter) Eilmeldung