Landeshauptmann gratuliert Kritisch und modern: Neue Bühne unterhält Villacher seit 20 Jahren Villach - Ganz nahe dran am Publikum – seit mittlerweile 20 Jahren unterhält die Neue Bühne Villach mit zeitgenössischem und kritischem Theater. Mit 14 Produktionen, dem Spectrum Stadtfestival, dem Dramatikerinnen-Preis und vielen anderen Projekten wird schon das ganze Jahr gefeiert. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (174 Wörter) LH Peter Kaiser gratulierte zum 20-jährigen Jubiläum der "neuen bühne" in Villach (am Bild mit LAbg. Markus Malle und Waltraud Hintermann). © Landespressedienst Kärnten/Steinacher

Kulturreferent LH Peter Kaiser gratulierte gestern, Freitag, im Vorfeld zur Premiere von Daniel Glattauers „Die Wunderübung“ zu diesem Jubiläum. Gemeinsam mit LR Martin Gruber überreichte er als sichtbares Zeichen der Anerkennung aller bisherigen Leistungen eine Urkunde.

Liebe zur Kunst

„Wenn heuer bei den Besucherzahlen eine Viertelmillion überschritten wird, dann lässt das im Ansatz die bisherigen Leistungen des Teams, das hinter der Neuen Bühne Villach steht, erahnen“, war sich Kaiser in seinen Gratulationsworten sicher. Hier werde seit 20 Jahren gezeigt, was mit Liebe zur Kunst und dem Mut zu gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung möglich ist, während gleichzeitig das Familiäre immer über im Vordergrund gestanden hat. „Theater ist eine Wechselbeziehung – es ist aber vor allem die Bindung an das Theater, welche die Neue Bühne Villach zu dem macht, was sie ist“, so der Landeshauptmann.

Vereins-Obmann Markus Malle freute sich über zahlreiche weitere prominente Gratulantinnen und Gratulanten. Darunter auch Landtagspräsident Reinhart Rohr, Landtagsabgeordnete Elisabeth Dieringer-Granza und Villachs Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser. Alle Infos sowie den Spielplan finden Sie unter neuebuehnevillach.at