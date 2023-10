Polizei bittet um Hinweise An Kinderwagen und Gas-Hauptleitung gezündelt: Brandstifter in Graz unterwegs Graz - Samstagfrüh, 17. September 2022, kam es zu einem Brand eines Lkw-Anhängers. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (70 Wörter) © Feuerwehr Hart bei Graz/ HBI Peter Preuss

In den frühen Morgenstunden stand im Grazer Stadtgebiet ein Lkw-Anhänger in Brand. Die Berufsfeuerwehr Graz führte umfassende Löscharbeiten durch. Zeitnah beobachtete ein Zeuge, wie zwei männliche Personen in unmittelbarer Nähe des Lkw-Anhängers versuchten, einen Kinderwagen und eine Gas-Hauptleitung anzuzünden. Die Personen flüchteten in unbekannte Richtung. Eine anschließend durchgeführte Fahndung verlief negativ. Das Kriminalreferat Graz bittet um zweckdienliche Hinweise unter 059 133 / 653333.