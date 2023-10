Urteil nicht rechtskräftig Kärntner verspielt hohen Geldbetrag und klagt: Online-Casino muss Geld zurückzahlen Kärnten - Ein Kärntner Kläger verlor bei einem Online-Glücksspiel einen hohen fünfstelligen Betrag und klagte auf Rückzahlung der Spielverluste. Das verblüffende Ergebnis: Der österreichische Verfassungsgerichtshof sowie der Oberste Gerichtshof geben ihm recht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (340 Wörter) © pixabay

Was passierte: Ein Unternehmen mit Sitz in Gibraltar bot auf ihrer Website Online-Glücksspiele, insbesondere Online-Pokerspiele, auch an Kunden in Österreich an. Dies jedoch, ohne hierfür über die notwendige Glücksspielkonzession in Österreich zu verfügen. Ein Kärntner verspielte auf ebendieser Seite einen fünfstelligen Betrag und klagt nun den Anbieter. “Das Angebot der Seite verstoße nach Ansicht des Klägers gegen das österreichische Glücksspielmonopol*”, heißt es vom Landesgericht.

Verantwortliche geben Kläger recht

In der rechtlichen Beurteilung führte der Richter aus, dass auch das Anbieten von Online-Glücksspielen dem Konzessionssystem des österreichischen Glücksspielgesetzes unterliegt. Demnach benötigen Online-Casinos, die ihre Spiele an Kunden in Österreich anbieten, eine österreichische Glücksspielkonzession, die nur der Bund erteilen kann. Auch der österreichische Verfassungsgerichtshof sowie der Oberste Gerichtshof gelangten bereits zu dem Ergebnis, dass die Bestimmungen des Glücksspielgesetzes, insbesondere des österreichischen Glücksspielmonopols, zulässig sind.

Geld darf rückgefordert werden

Die Beklagte hat, ohne dass sie über eine solche Konzession in Österreich verfügte, Glücksspiele im Internet angeboten. Es liegt daher ein verbotenes Spiel vor, welches nach Paragraph 879 ABGB unwirksam ist. Die gezahlte Spielschuld kann daher rückgefordert werden. Der Richter teilte die Rechtsansicht der Höchstgerichte, dass der Kläger seine Verluste zurückfordern kann. Das Argument der Beklagten, dass die österreichischen Gerichte nicht zuständig seien, da Gibraltar als Teil des Vereinigten Königreiches durch den Brexit nicht (mehr) Teil der EU ist, wurde vom Richter abgelehnt.

Urteil noch nicht rechtskräftig

Überdies ist bereits durch das unerlaubte Anbieten des Online-Pokerspiels an sich ein rechtswidriges und schuldhaftes Verhalten der Beklagten gegeben. Ein Mitverschulden des Klägers war aufgrund der bereicherungsrechtlichen Ansprüche nicht zu prüfen. Aus demselben Grund war auch der Verjährungseinwand der Beklagten zu verneinen, Ansprüche gemäß § 877 ABGB verjähren erst nach 30 Jahren.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Beklagte kann noch eine Berufung erheben, über die das Oberlandesgericht Graz zu entscheiden hat.

*Das Glücksspielmonopol betrifft jedoch nur Online-Glücksspiele, Online-Sportwetten fallen nicht darunter.