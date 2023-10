Für 150 Kinder Spaß in den Herbstferien: Stadt Graz bietet Schwimmkurse an Graz - „Unsere Sportkurse sind mittlerweile eine lange Erfolgsgeschichte, die wir auch in Zukunft für die Grazerinnen und Grazer weiterführen wollen", so Sportstadtrat Kurt Hohensinner, "und die sehr gefragten Schwimmkurse sind ein wichtiger Teil dieses Erfolges!" von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (61 Wörter) © Stadt Graz/Fischer

So werden auch in diesem Herbst wieder Schwimmkurse für insgesamt 150 Kinder und Jugendliche angeboten. Kursort ist das Union-Bad in Graz. „Ich freue mich, dass es uns auch in diesem Herbst gelungen ist, für alle Schwimmbegeisterten ein Angebot zu schaffen, egal ob man zum ersten Mal selbst schwimmt oder seine Schwimmtechnik verbessern will“, so Hohensinner. Anmeldung von 19. September 2022 bis 7. Oktober 2022