Holztür kaputt und Wechselgeld fehlt

Einbruch in Selbstbedienungs­hütte: Drei Jugendliche wurden erkannt

Spittal an der Drau - Heute Nacht, gegen 3.30 Uhr, wurde in einen Selbstbedienungsladen in Spittal eingebrochen. Die Überwachungskamera zeigt drei Jugendliche, die inzwischen identifiziert wurden.

von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (84 Wörter)