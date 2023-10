Verhandlung mit Hersteller Einkaufspreis zu hoch: SPAR kann nicht mehr alle Produkte anbieten Kärnten - Nicht nur die Bevölkerung spürt die Teuerungen deutlich, auch Supermärkte müssen Abstriche machen. In einigen SPAR-Märkten in Kärnten werden zurzeit nicht mehr alle Produkte angeboten. Grund ist eine "Einkaufspreiserhöhung". Sie wollen aber für die Kunden weiterverhandeln. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (81 Wörter) © KK

Wer in den Kärntner Interspar-Filialen derzeit nach Produkten von Dr. Oetker sucht, wird leider enttäuscht. Eine Kundin aus Klagenfurt berichtet: “Ich möchte seit Monaten die Fertigmischung für die Muffins kaufen, weil ich sie so gerne mag, aber es gibt sie einfach nie”. Eine Filiale in Villach informiert währenddessen die Kunden: “Aufgrund einer Einkaufpreiserhöhung bedauern wir, dass wir derzeit nicht alle Dr. Oetker-Produkte anbieten können”. Die Verantwortlichen versprechen aber: “Wir verhandeln für Sie weiter”.