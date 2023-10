Nach missglückten Auftakt Rotjacken gegen Neulinge: Am Sonntag müssen wir die Daumen drücken Klagenfurt - Nach dem missglückten Saisonauftakt beim HC Innsbruck strebt die Kampfmannschaft des EC-KAC im zweiten Teil ihres Wochenendes im Westen Österreichs den ersten Sieg an. Am Sonntag (16.30 Uhr, live auf Puls24) treten die Rotjacken bei den im Sommer neu in die win2day ICE Hockey League gekommenen Pioneers Vorarlberg an. von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (325 Wörter) SYMBOLFOTO © EC-KAC/Kuess

Der EC-KAC legte am Freitagabend einen Fehlstart in die neue Ligasaison hin, die Rotjacken unterlagen dem HC Innsbruck mit 2:5 und mussten damit ihre erste Auswärtsniederlage in der Tiroler Landeshauptstadt seit Dezember 2019 akzeptieren. Die im Sommer 2022 neu gegründeten Pioneers Vorarlberg starteten wie die Rotjacken mit einer Niederlage in die Saison 2022/23. Das Heimspiel der Pioneers gegen den EC-KAC am Sonntag ist das erste Ligaspiel in der höchsten Spielklasse, das die Vorarlberghalle in Feldkirch seit dem 19. März 2004 erlebt, auch damals war Klagenfurt der Gast.

Ausfall bei den Rotjacken

Der EC-KAC muss in Vorarlberg unverändert auf die angeschlagenen Kele Steffler und Johannes Bischofberger verzichten, ein kleines Fragezeichen steht zudem hinter der Mitwirkung von Lukas Haudum, der aufgrund einer leichten Erkrankung das Training am Samstag auslassen musste. Über einen Einsatz von Goalie Sebastian Dahm, der die Liga- Auftaktpartie gegen den HC Innsbruck kurzfristig erkrankt verpasst hatte, wird nach dem Morning Skate am Spieltag entschieden. Aus dem Future Team bleiben Verteidiger Maximilian Preiml und Stürmer Finn van Ee im Aufgebot der Kampfmannschaft.

Prognose ist schwer

„Eine Prognose fällt sehr schwer, natürlich kann man den Verlauf der Vorbereitung der Pioneers etwas nachverfolgen, aber ich bin immer der Meinung, dass man auf Ergebnisse in der Pre-Season nicht allzu viel achten sollte. Es wird sicher eine Überraschung werden, wie sie am Sonntag auftreten, wie sie ihr Spiel anlegen, welche ihre Stärken sind, all das ist vorab schwer zu sagen oder abzuschätzen. Wir kennen natürlich viele einheimische Spieler, die in Vorarlberg spielen, Pallestrang, Spannring oder Macierzynski, da sind viele Akteure dabei, die schon lange und gut in dieser Liga performt haben. Ich denke, die Pioneers haben ein gutes Grundgerüst. Persönlich werde ich die Fahrt ins Ländle, meine Heimat, natürlich sehr genießen, vor allem auch den Tag vor dem Spiel. Es wird sicher ein neues Gefühl, wieder einmal in der Vorarlberghalle aufzulaufen”, erklärt Manuel Ganahl, Stürmer EC-KAC.